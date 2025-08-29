Prevarena Splićanka izgubila 6.700 eura. Evo što se dogodilo

Policiji u Splitu obratila se 53-godišnja žena koja je prijavila da je prevarena za ukupno 6.700 eura nakon što je povjerovala lažnim obećanjima o zaradi ulaganjem u kriptovalute.

Kako navodi policija, oštećena je 21. kolovoza 2025. godine zaprimila više poziva s nepoznatog hrvatskog broja. Tijekom razgovora dvije muške osobe, koristeći se lažnim identitetima, uvjerile su je da na kripto novčaniku posjeduje 18.000 američkih dolara. Rekli su joj kako je za isplatu potrebno unijeti podatke s bankovne kartice putem internetske stranice.

Potvrdila transakcije i ostala bez novca

Vjerujući u njihove navode, žena je postupila po uputama i upisala podatke s kartice. Nedugo zatim, s njezina računa inicirane su dvije transakcije od 5.700 i 1.000 eura, koje je sama potvrdila putem internetskog bankarstva, a potom i na upit djelatnice banke. Novac je završio na računu druge osobe, dok obećana sredstva nikada nisu isplaćena.

Policija provodi istragu i upozorava građane

Policija provodi kriminalističko istraživanje kako bi identificirala počinitelje. Istodobno, građanima upućuje upozorenje da budu posebno oprezni prilikom ulaganja putem interneta.

Iz policije poručuju da nikada ne ustupaju svoje bankovne podatke nepoznatim osobama i da uvijek provjere vjerodostojnost ponuda koje im se upućuju. Posebno naglašavaju da financijske prijevare sve češće koriste priče o velikoj zaradi na kriptovalutama kako bi prevarile građane.