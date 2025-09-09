Prevaren prilikom kupnje automobila

Policijski službenici Policijske postaje Šibenik su zaprimili kaznenu prijavu od 23-godišnjaka za kazneno djelo prijevare.

Naime, 8. rujna u Šibeniku, 23-godišnja je preko društvene mreže pronašao oglas u vezi prodaje osobnog automobila te je kontaktirao nepoznatu osobu koja je objavila oglas.

Oštećeni je potom putem mobilne aplikacije i kodom poslanog od nepoznate osobe uplatio predujam od 500 eura u svrhu kupnje automobila, nakon čega je u više navrata kontaktirao prodavatelja koji se prestao javljati te je shvatio da je prevaren i slučaj prijavio policiji.

Protiv nepoznatih počinitelja će biti podnesena kaznena prijava Općinskom državnom odvjetništvu u Šibeniku, a policija provodi izvide u cilju njihovog otkrivanja.