Prevaranti u akciji: Troje Splićana ostalo bez novca na računu, evo kako

Policijski službenici na području Splita zaprimili su tri prijave kaznenih djela računalne prijevare, u kojima su građani tijekom 2024. i 2026. godine oštećeni za novčane iznose nakon neovlaštenih transakcija i dovođenja u zabludu vezano uz ulaganje novca.

U jednom slučaju oštećeni je prijavio da mu je u razdoblju od 16. veljače 2024. godine do 26. prosinca 2024. godine nepoznata osoba s bankovnog računa izvršila više transakcija, čime je oštećen za 700,78 eura. U drugom slučaju oštećena je prijavila da ju je nepoznati počinitelj doveo u zabludu glede investiranja novca na burzi, nakon čega je uplatila 250 eura, a potom je putem njezinog mobilnog bankarstva izvršena isplata od 3.000 eura.

U trećem slučaju oštećena je prijavila da ju je nepoznati počinitelj naveo da na mobilni uređaj instalira aplikacije za udaljeni pristup i druge aplikacije, nakon čega je izvršena autorizacija transakcije putem token uređaja u iznosu od 950 eura.

Policija provodi izvide i utvrđuje sve okolnosti zaprimljenih prijava.

Pozivamo građane na dodatan oprez te ih upozoravamo da svoje osobne podatke, podatke s bankovnih kartica, podatke za pristup mobilnom ili internetskom bankarstvu, kao ni podatke za autorizaciju transakcija, ne ostavljaju nepoznatim osobama niti na neprovjerenim internetskim stranicama. Također, građanima savjetujemo da ne instaliraju aplikacije za udaljeni pristup na zahtjev nepoznatih osoba i da svaku sumnjivu komunikaciju odmah prijave policiji.