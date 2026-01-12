Prevaranti se predstavljali kao policajci i bankari, žena ostala bez 171 tisuće eura

Policijski službenici Policijske postaje Ston dovršili su kriminalističko istraživanje nad dvojicom hrvatskih državljana u dobi od 35 i 47 godina, s prebivalištem u Bosni i Hercegovini, koje se tereti za tešku prijevaru na štetu 72-godišnje žene s područja Pelješca.

Prevara se dogodila 25. lipnja prošle godine, kada je jedan od osumnjičenih nazvao žrtvu na kućni telefon sa skrivenog broja te se lažno predstavio kao policijski službenik. Tom joj je prilikom rekao da je djelatnice banke potkradaju te je nagovorio da podigne sav novac s računa i preda ga policijskim službenicima u civilu koji će doći na njezinu adresu u Orebiću. Lažno joj je obećano da će joj novac biti vraćen nakon provedene istrage i “promjene serijskih brojeva” na novčanicama.

Ne sumnjajući u istinitost navoda, žena je u dva navrata podigla ukupno 171 tisuću eura, koje je, prema telefonskim uputama, predala muškarcu koji je došao na njezinu kućnu adresu, odnosno drugom osumnjičeniku u ovom slučaju.

Nakon što joj novac nije vraćen, posumnjala je na prijevaru i cijeli slučaj prijavila policiji.

Policija je ubrzo reagirala te je mlađi osumnjičenik uhićen već 2. srpnja prošle godine. Drugi osumnjičenik uhićen je na temelju raspisane potrage u subotu, 10. siječnja, na graničnom prijelazu Metković.

Prvoosumnjičeni je uz kaznenu prijavu predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave dubrovačko-neretvanske 5. srpnja prošle godine, dok je drugoosumnjičeni pritvoru predan 11. siječnja.

Iz policije ponovno upozoravaju kako su starije osobe česta meta prevaranata te pozivaju građane na oprez, naglašavajući da policijski službenici i banke nikada telefonom ne provjeravaju koliko novca netko ima na računu niti na taj način traže žurne novčane transakcije.