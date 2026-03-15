Prevarant se predstavio kao vojnik i od 80-godišnjakinje uzeo desetke tisuća eura

U petak, 13. ožujka, 80-godišnjakinja je prijavila nepoznatog počinitelja zbog kaznenog djela prijevare počinjenog na njenu štetu unazad dvije godine. Naime, komunicirajući s njim putem društvene mreže, a potom i preko mobilne aplikacije, doveo ju je u zabludu da je vojnik trećih zemalja te mu je za razne potrebe ukupno uplatila više desetaka tisuća eura. Slijedi kriminalističko istraživanje.

Romantična prijevara jedna je od najčešćih financijskih online prijevara u kojoj se prevarant pretvara da su želi romantičnu vezu, a cilja žrtve na stranicama za upoznavanje, društvenim mrežama ili putem e-pošte kako bi ostvario protupravnu imovinsku korist.

Počinitelji tzv. romantičnih prijevara kroz komunikaciju iskazuju snažne osjećaje prema žrtvi, a nakon što zadobiju njeno povjerenje traže novac, darove ili podatke o bankovnim karticama. Također mogu tražiti i da im žrtva pošalje osobne fotografije ili videozapise.

"Podsjećamo građane da ne prihvaćaju komunikaciju s osobama na društvenim mrežama za koje ne mogu provjeriti njihov identitet i postojanje, a posebno da ne vjeruju ovakvim ili sličnim ponudama putem društvenih mreža.

Ako vas nepoznata osoba traži da joj uplatite novac iz bilo kojeg razloga, odustanite od takve komunikacije i ne uplaćujte novac.

Posumnjate li da se radi o prijevari ili nekom drugom protupravnom ponašanju, događaj odmah prijavite policiji na 192", poručuje policija.