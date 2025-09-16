Prevara u Vodicama: Prodaja romobila završila gubitkom 264 eura

​Policijska postaja Vodice zaprimila je prijavu za kazneno djelo računalne prijevare na štetu 40-godišnjeg državljanina Srbije.

Naime, dana 13. rujna u Vodicama, 40-godišnjak je preko internetskog oglasnika oglasio prodaju romobila, nakon čega ga je kontaktirala nepoznata osoba predstavljajući se zainteresiranom za kupnju. Potom je nepoznata osoba navela kako će platiti romobili preko aplikacije koju će poslati, a koju je potrebno da prodavatelj otvori i upiše podatke bankovnog računa.

Nakon kraćeg vremena 40 godišnjak je shvatio da mu je račun terećen za novčani iznos od ukupno 264,32 eura.

Protiv nepoznatih počinitelja će biti podnesena kaznena prijava općinskom državnom odvjetništvu u Šibeniku, a policija provodi izvide u cilju otkrivanja počinitelja.

Preporuka građanima:

budite oprezni prilikom kupovine i prodaje putem raznih internetskih oglasa

vodite računa o zaštiti svojih osobnih podataka, osobito onih koji su inače nedostupni drugim osobama, a mogu poslužiti za sklapanje bilo kakvih ugovornih odnosa ili podizanje novca s računa

posebnu pažnju obratite na davanje ili ostavljanje osobnih dokumenata ili njihovih preslika bez nadzora na mjestima koja omogućuju pristup drugim osobama i njihovu neovlaštenu uporabu

ne pristajte na bilo kakve nerealne prijedloge drugih osoba.

Ukoliko sumnjate na prijevaru, pozivamo građane da svaki takav način komunikacije prijave policiji.