Prevara u jugu: 98-godišnjakinja ostala bez 10.000 eura, policija uhitila počinitelja

Policajci Policijske postaje Dubrovnik dovršili su kriminalističko istraživanje kaznenog djela prijevare na štetu 98-godišnje žene iz Dubrovnika, za koje se sumnjiči 58-godišnji državljanin Crne Gore.

Sumnja se da je 23. siječnja oko 15 sati osumnjičenik telefonski kontaktirao oštećenu, lažno se predstavljajući kao liječnik iz dubrovačke zdravstvene ustanove. Tvrdio je da je njezin član obitelji doživio tešku nesreću te da je za hitno liječenje potreban novac.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Zbog povjerenja u navode, žena je predala sav novac koji je imala kod sebe 10.000 eura muškarcu koji je došao na njezinu adresu. Nakon što je uspostavila kontakt s članom obitelji, shvatila je da je prevarena i događaj prijavila policiji.

Brzim i učinkovitim radom policajaca, osumnjičenik je pravodobno identificiran i uhićen 2. veljače na MCGP Gornji Brgat. Doveden je u policijske prostorije i predan pritvorskom nadzorniku PU dubrovačko-neretvanske, uz kaznenu prijavu Općinskom državnom odvjetništvu u Dubrovniku.

Policija upozorava građane da budu oprezni prema sumnjivim pozivima u kojima se traži hitna predaja novca, da ne postupaju prema uputama nepoznatih osoba i da uvijek provjere informacije izravno s članovima obitelji. Sumnjive pozive potrebno je odmah prijaviti na broj 192.