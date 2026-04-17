Pretplatnici ostali bez premijere "Ere s onoga svijeta". Dnevna doza splitskog kazališnog nereda prozvala HNK Split: "Postali su statistika"

Objava stranice Dnevna doza splitskog kazališnog nereda, koju je potpisao Luka Jadrić, otvorila je pitanje odnosa Hrvatskog narodnog kazališta Split prema pretplatnicima. Povod je premijerna izvedba opere Ero s onoga svijeta, za koju, kako se navodi u objavi, nije bilo mjesta za dio publike koja kazalište godinama prati i financijski podupire kroz pretplatu. U objavi se oštro kritizira činjenica da su pretplatnici, unatoč dugogodišnjoj vjernosti kazalištu, ostali izvan premijerne izvedbe, dok su mjesta pripala protokolarnim gostima.

"Premijera, ali ne za one koji su je platili"

Iz Dnevne doze splitskog kazališnog nereda poručuju kako je riječ o presedanu koji je kod dijela publike izazvao ogorčenje i osjećaj poniženja.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

"U srijedu smo prisustvovali nečemu novom i neviđenom, možda PR-ovski potkovano, premijeri koja jest premijera, ali samo za one koji nisu imali nepristojnost platiti pretplatu unaprijed", stoji u objavi. Posebno se naglašava apsurd situacije u kojoj oni koji godinama dolaze u kazalište, plaćaju pretplatu i sjede na svojim mjestima, na premijeri ostaju bez ulaznice, dok se istodobno u prvi plan stavljaju uzvanici i protokolarni gosti.

"Godinama dolaziš, plaćaš, sjediš na istom mjestu, živiš to kazalište i onda dođe 'Ero s onoga svijeta' na velika vrata, s najavama, sjajem i fotografijama kakve dolikuju premijeri. A ti, kao drski pretplatnik, dobiješ ništa", navodi se.

Kritika "nove kulturne politike"

U objavi Dnevne doze splitskog kazališnog nereda proziva se i smjer kojim, prema autorima objave, ide aktualna uprava splitskog kazališta. Uz ironičan ton opisuje se, kako tvrde, model u kojem su važniji protokol, utjecaj i javna slika nego publika koja kazalište održava tijekom cijele sezone.

"To nije nepoštovanje. Moraš shvatiti da je to tzv. nova kulturna politika. Nova (v. d.) uprava, novi vjetrovi, novi prioriteti. Protokol je važan, utjecaj je važan, Kazališno vijeće je važno, fotografija s pravim licima na premijeri je presudno važna", piše u objavi. Takav odnos, upozorava se, pretplatnike svodi na sporednu ulogu, umjesto da ih se tretira kao temelj kazališne publike.

"Ti si, dragi pretplatniče, samo kulisa. Jedan od onih naivčina koji pune dvoranu u onih ostalih dvadeset i nešto izvedbi kad kamere odu kući. Tad si dobrodošao. Tad si publika", navodi se.

Upozorenje pred novu sezonu

U završnici objave Dnevna doza splitskog kazališnog nereda upozorava da bi ovakav odnos mogao imati posljedice već najesen, kada krene novo pretplatničko razdoblje. Poruka koju šalju jest da publika pamti način na koji se prema njoj postupa.

"Pretplatnici su prestali biti publika. Postali su statistika", stoji u objavi, uz zaključak da bi "pretplatnici ove jeseni mogli zaboraviti na HNK", jer, kako dodaju, "blagajna, za razliku od premijere, ne laže".

U članku ispod pročitajte odgovor iz HNK Split: