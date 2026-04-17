Premijera "Ere s onoga svijeta" izazvala velike prijepore. Pretplatnici ogorčeni, HNK tvrdi da njihova prava nisu prekršena: Evo što nam kažu

Objava stranice Dnevna doza splitskog kazališnog nereda, koju je potpisao Luka Jadrić, otvorila je pitanje odnosa Hrvatskog narodnog kazališta Split prema pretplatnicima. Povod je premijerna izvedba opere "Ero s onoga svijeta", za koju, kako se navodi u objavi, nije bilo mjesta za dio publike koja kazalište godinama prati i financijski podupire kroz pretplatu.

U objavi se oštro kritizira činjenica da su pretplatnici, unatoč dugogodišnjoj vjernosti kazalištu, ostali izvan premijerne izvedbe, dok su mjesta, prema tvrdnjama autora objave, pripala protokolarnim gostima.

"Premijera, ali ne za one koji su je platili"

Iz Dnevne doze splitskog kazališnog nereda poručuju kako je riječ o presedanu koji je kod dijela publike izazvao ogorčenje i osjećaj poniženja.

"U srijedu smo prisustvovali nečemu novom i neviđenom, možda PR-ovski potkovano, premijeri koja jest premijera, ali samo za one koji nisu imali nepristojnost platiti pretplatu unaprijed", stoji u objavi.

Posebno se naglašava apsurd situacije u kojoj oni koji godinama dolaze u kazalište, plaćaju pretplatu i sjede na svojim mjestima, na premijeri ostaju bez ulaznice, dok se istodobno u prvi plan stavljaju uzvanici i protokolarni gosti. "Godinama dolaziš, plaćaš, sjediš na istom mjestu, živiš to kazalište i onda dođe 'Ero s onoga svijeta' na velika vrata, s najavama, sjajem i fotografijama kakve dolikuju premijeri. A ti, kao drski pretplatnik, dobiješ ništa", navodi se.

Kritika "nove kulturne politike"

U objavi Dnevne doze splitskog kazališnog nereda proziva se i smjer kojim, prema autorima objave, ide aktualna uprava splitskog kazališta. Uz ironičan ton opisuje se, kako tvrde, model u kojem su važniji protokol, utjecaj i javna slika nego publika koja kazalište održava tijekom cijele sezone.

"To nije nepoštovanje. Moraš shvatiti da je to tzv. nova kulturna politika. Nova (v. d.) uprava, novi vjetrovi, novi prioriteti. Protokol je važan, utjecaj je važan, Kazališno vijeće je važno, fotografija s pravim licima na premijeri je presudno važna", piše u objavi. Autor objave upozoravaju da takav odnos pretplatnike svodi na sporednu ulogu, umjesto da ih se tretira kao temelj kazališne publike.

"Ti si, dragi pretplatniče, samo kulisa. Jedan od onih naivčina koji pune dvoranu u onih ostalih dvadeset i nešto izvedbi kad kamere odu kući. Tad si dobrodošao. Tad si publika", navodi se.

Upozorenje pred novu sezonu

U završnici objave Dnevna doza splitskog kazališnog nereda upozorava da bi ovakav odnos mogao imati posljedice već najesen, kada krene novo pretplatničko razdoblje. Poruka koju šalju jest da publika pamti način na koji se prema njoj postupa.

"Pretplatnici su prestali biti publika. Postali su statistika", stoji u objavi, uz zaključak da bi "pretplatnici ove jeseni mogli zaboraviti na HNK", jer, kako dodaju, "blagajna, za razliku od premijere, ne laže".

HNK Split: Premijera nije bila dio pretplatničkog ciklusa

Nakon upita upućenog splitskom HNK-u o situaciji s pretplatnicima, iz kazališta su odgovorili kako premijerna izvedba opere "Ero s onoga svijeta" nije bila dio unaprijed planiranog pretplatničkog ciklusa Hrvatskog narodnog kazališta Split.

"Želimo istaknuti kako navedena premijera nije bila dio unaprijed planiranog pretplatničkog ciklusa Hrvatskog narodnog kazališta Split, slijedom čega ulaznice za tu izvedbu nisu bile predviđene za distribuciju kroz pretplatu niti je predstava bila uvrštena u kazališnu listu", poručili su iz HNK Split za Dalmaciju Danas.

Dodaju kako su, sukladno unaprijed definiranom i javno objavljenom programu, pretplatnicima bile omogućene premijerne izvedbe predstava "Zrinski" i "Kraljica lopte", koje su sastavni dio pretplatničkog paketa.

"Ističemo kako je pretplatnički program definiran prije organizacijskih promjena u Kazalištu, dok se uprava Kazališta kontinuirano usmjerava na njegovo unapređenje i podizanje kvalitete ukupnog repertoara, te ćemo u budućnosti dodatno posvetiti pažnju ovom segmentu", navodi se u odgovoru.

"Tvrdnje o ustupanju mjesta ne odgovaraju činjeničnom stanju"

Iz HNK Split ističu i kako premijerne izvedbe u pravilu imaju protokolarni karakter te uključuju uzvanike i predstavnike institucija, što, kako tvrde, predstavlja standardnu praksu.

"Premijerne izvedbe u pravilu imaju i protokolarni karakter te uključuju uzvanike i predstavnike institucija, što je standardna praksa i nije povezano s pretplatničkim modelom niti utječe na prava pretplatnika unutar njihova programa", poručuju iz kazališta.

Odbacuju i tvrdnje da su pretplatnici ostali bez svojih mjesta zbog protokolarnih gostiju.

"Stoga tvrdnje o 'ustupanju mjesta' pretplatnika ne odgovaraju činjeničnom stanju, budući da ova premijerna izvedba nije bila dio pretplate niti je za nju bio predviđen pretplatnički kontingent ulaznica", ističu.

U odgovoru naglašavaju i da su svi uvjeti pretplatničkog programa, prema njihovu tumačenju, u potpunosti ispoštovani. "Naglašavamo kako su svi uvjeti pretplatničkog programa u potpunosti ispoštovani te da HNK Split kontinuirano razvija i njeguje odnos s pretplatničkom publikom. Pretplatnici su nam izuzetno važni te ćemo i dalje razvijati pretplatničke programe i unapređivati komunikaciju, kako bismo osigurali jasnoću i dostupnost svih informacija", zaključuju iz HNK Split.

Dok dio publike i autori objave smatraju da je riječ o poruci kojom se dugogodišnje pretplatnike gura na marginu u korist protokola i javne slike, iz HNK Split uzvraćaju kako prava pretplatnika nisu ni na koji način bila narušena jer premijera "Ere s onoga svijeta" nije bila uključena u pretplatnički paket.