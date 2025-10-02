Pretjecao u zavoju: Vozač bez dozvole završio pred sudom

Policijski službenici Postaje prometne policije Dubrovnik jučer su ujutro na predjelu Lozice zaustavili 27-godišnjeg vozača teretnog vozila koji je pretjecao u zavoju s nedovoljnom preglednošću, čime je ugrozio sigurnost prometa.

Kontrolom je utvrđeno da je riječ o hrvatskom državljaninu kojem je vozačka dozvola oduzeta i ukinuta do svibnja 2027. godine zbog prikupljenih negativnih prekršajnih bodova. Uz to, kod sebe nije imao prometnu dozvolu za vozilo kojim je upravljao.

Vozač je uhićen te je, uz optužni prijedlog, priveden na Općinski sud u Dubrovniku. Policija je predložila novčanu kaznu od 1.740 eura ili zatvorsku kaznu do 60 dana, kao i trajno oduzimanje vozila.

Sud je odlučio da se vozač pusti na slobodu, a postupak će se nastaviti u redovnoj proceduri.