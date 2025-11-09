Presuda za slučaj koji je šokirao Hrvatsku: Petorica mladića osuđena zbog zlostavljanja 14-godišnjakinje

Prije nepunih godinu dana hrvatska javnost je ostala užasnuta informacijom da je uhićeno pet mladića, od kojih su dvojica mlađi punoljetnici, a trojica maloljetni učenici, zbog sumnje da su seksualno iskoristili 14-godišnju djevojčicu na krajnjem istoku zemlje, inače domsko dijete. Poticali su je na konzumaciju alkohola, neki su je i spolno zlostavljali, a sve to su snimali mobitelima, da bi joj potom i zaprijetili ako ikome kaže, piše Jutarnji list.

Ovih dana su se radi toga suočili s pravnim posljedicama. Sudsko vijeće Odjela za mladež Županijskog suda u Osijeku izreklo im je zatvorske kazne radi kojih do daljnjega ostaju iza rešetaka!

Pa je tako zbog spolnog iskorištavanja djeteta mlađeg od 15 godina, prema Zakonu o sudovima za mladež, jedan mlađi punoljetnik dobio šest i pol godina, a jedan pet godina zatvora. Dvoje od troje, pak, maloljetnika osuđeno je na pet godina maloljetničkog zatvora, dok je treći maloljetnik, ujedno i najmlađi, dobio odgojnu mjeru upućivanja u Odgojni zavod koja ne može biti kraća od šest mjeseci, ali niti dulja od tri godine.

Na sve to nekima je dosuđen i psihosocijalni tretman u trajanju od dvije godine, a prema nalogu suda ostaju i trajno bez mobitela koji su im oduzeti uz potvrdu, dok se čitav materijal pronađen u njima mora uništiti. A tih spornih snimaka koji su žrtvi tinejdžerici uništili život ima preko 20 komada.

Kako doznajemo, jedan dio stravičnih optužbi petorka je priznala, a jedan dio nije. Neki su tvrdili i da nisu znali žrtvinu dob, a neki su priznali da jesu. Redom su, međutim, posramljeno iskazali žaljenje i kajanje te ustvrdili da im je odlazak u zatvor bio lekcija, piše Jutarnji list.

Prema vlastitim tvrdnjama, te su večeri u prosincu prošle godine popili oko osam litara alkohola, a jedan je priznao i da je konzumirao marihuanu. Bio je to, navodno, već šesti dan bijega za maloljetnicu iz doma u koji je smještena odlukom nadležnih službi, a jutro poslije, kad se probudila, imala je masnice. Mladići su zlostavljanje snimali mobitelom te joj pokazivali snimke koje su potvrdile i njezino odbijanje kontakta s njima.

Inače, dvojica maloljetnika iza zatvorskih rešetaka su se uredno i školovali te polagali ispite. Jedan od mlađih punoljetnika je i ranije imao posla s policijom, a gotovo svi redom dolaze iz disfunkcionalnih obitelji. Pretpostavlja se da će se na nepravomoćnu presudu svi redom žaliti, tako da će o njihovim sudbinama dalje odlučivati Visoki kazneni sud RH.