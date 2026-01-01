Prepuna Riva dočekala 2026.: Spektakularan vatromet i bakljada obilježili ulazak u Novu godinu

Split je u Novu, 2026. godinu ušao uz odličnu atmosferu i krcatu Rivu. Tisuće Splićana i gostiju ispunile su središte grada kako bi u najluđoj noći zapjevale i zaplesale uz Željka Bebeka, koji je svojim hitovima dodatno podigao ionako euforičnu atmosferu.

Uz Bebeka, publiku su tijekom večeri rasplesali i Baby Lasagna te Vanillaz, pa se Riva pretvorila u veliku otvorenu pozornicu na kojoj je svatko mogao pronaći nešto za sebe – od domaćih hitova do modernijeg zvuka.

Odbrojavanje do ponoći na Rivi se dočekalo u jednom glasu, a odmah nakon ulaska u 2026. uslijedio je veliki vatromet. Nebo iznad Splita zasjalo je u bojama, dok je među okupljenima planula i bakljada.

Na pozornici se potom nazdravilo Novoj godini. Čaše su podigli Tomislav Šuta, gradonačelnik Grada Splita te dogradonačelnica Matea Dorčić i dogradonačelnik Ivo Bilić, uz čestitke građanima i želje da 2026. bude uspješna i mirna. Atmosfera je bila sjajna!

Što je sve zabilježio naš fotoreporter Igor Jakšić, pogledajte u nastavku.