PREPUCAVANJA SU NASTAVLJENA Javila se direktorica Općine Jelsa: "Iako sam na porodiljnom dopustu, dužna sam napisati..."

Marija Marjan, direktorica Turističke zajednice Općine Jelsa komentirala je natpise Doriana Božičevića, tajnika iz Hrvatskog astronomskog saveza.

Marjan tvrdi da će Općina Jelsa ostati "zajednica tamnog nema". Uz to, kaže da su prije skoro godinu dana odustali od suradnje sa spomenutim Dorijanom Božićevićem.

Njezinu Facebook poruku vam prenosimo u cijelosti i autentičnosti. Evo što je napisala.

"KOMENTAR TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE JELSA NA NATPIS DORIANA BOŽIČEVIĆA, TAJNIKA IZ HRVATSKOG ASTRONOMSKOG SAVEZA!

OPĆINA JELSA JEST I OSTATI ĆE "ZAJEDNICA TAMNOG NEBA" , a istina je da je TURISTIČKA ZAJEDNICA JOŠ SKORO PRIJE GODINU DANA ODUSTALA OD SURADNJE I TO NE SA HRVATSKIM ASTRONOMSKIM SAVEZOM, VEĆ SA NJIHOVIM TAJNIKOM DORIANOM BOŽIĆEVIĆEM, a isti apsurdno tvrdi suprotno

Iako sam na porodiljnom dopustu, dužna sam napisati pojašnjenje stanovnicima Općine, pa da krenem:

1. Turistička zajednica Jelsa je ispred Općine Jelsa vodila i koordinirala postupak dobivanja statusa „Zajednice tamnog neba“, a Astronomski savez Hrvatske, odnosno isključivo Dorian Božićević je vodio administrativni postupak pred Federacijom Tamnog neba u Americi. Dug je to bio i zahtjevan postupak i to je u početku išlo vrlo dobro, odnosno suradnja je bila OK i na kraju je Općina Jelsa proglašena zajednicom tamnog neba. To je bilo moguće isključivo što je Općina Jelsa među prvima promijenila kompletnu javnu rasvjetu na ekološku LED rasvjetu, gdje nema svjetlosnog zagađenja i to je prvenstveno zasluga Općine Jelsa, jer bez zamjene javne rasvjete to ne bi bilo moguće. Cijeli proces započeo je prije otprilike 4 godine.

2. Iako mi je malo mučno govoriti o ovome, Dorian Božićević – tajnik astronomskog društva s vremenom se počeo čudno ponašati, žargonski rečeno, sviđala sam mu se i pokušavao mi se tada „upucavati“ i bio je vrlo neugodan. Uljudno i lijepo sam mu rekla više puta da me ne zanima u tome smislu i da je odnos striktno poslovni i da takav treba i ostati. Tada su krenuli problemi, isti nije odustajao, uhodio me, čak mi je dolazio i ispred kuće i bio je vrlo naprasit duže vrijeme. Realno, to mi ne treba u životu i s vremenom sam se počela plašiti Doriana Božićevića. Sve o čemu govorim imam dokumentirano u vidu whats app poruka i sms-ova koje je isti slao, te svjedoka. Kako je suradnja postala nemoguća, ja sam istoga izbjegavala, a bilo mi je stalo do projekta, suradnju sam pokušala prebaciti na Vlatku Buj pokojnu zamjenicu načelnika Općine, a kasnije i na samog Načelnika, međutim Božićević je bio vrlo nesuradljiv i neugodan.

3. Uglavnom suradnja je prekinuta prije više od godine dana i mi sa Dorianom Božićevićem nemamo nikakav kontakt, niti je to potrebno.

4. Mogu poručiti Dorianu Božićeviću da se može sramiti, da se prema nama ponašao krajnje bezobrazno, poluucjenjivački s projektom, napisala sam što je meni radio, i sad se takva osoba nalazi shodno nešto komentirati, lagati i prozivati??? I još spominjete neku transparentnost Općine koja nema nikakve veze s ovim projektom, već je to vaš direktni osobni napad, i tu se radilo jedino što općinske službe odjel financija, s obzirom na to da je jedna zaposlenica na porodiljnom, a drugi na bolovanju, nije imao tko na vrijeme objaviti izvještaje, a informirana sam sa sve dokumente Općina ima, samo se o tome radilo i isti su objavljeni samo nekoliko dana kasnije. I isti kaže da je on odustao od astronomskog centra u Poljicima??? Suluda konstatacija, jer Općina Jelsa je bez ikakvog i najmanjeg sudjelovanja Hrvatskog astronomskog saveza prošle zime sama napravila kompletnu projektnu dokumentaciju za zgradu astronomskog centra i istu aplicirala na natječaj Ministarstva Turizma. Nismo baš optimistični jer previše je projekta prijavljeno, ali sačekat ćemo rezultate.

5. Nikad ovo nikome nisam rekla u životu, ali Vi ste Doriane Božićeviću jedna velika sramota, sramotni ste koliko ste dugi i široki, neprofesionalni, naprasiti i običan ste lažljivac.

6. Zaključno, Općina Jelsa i dalje ima status „Zajednice tamnog neba“ i raditi ćemo sa drugim udrugama na aktivnostima po tome pitanju", napisala je na društvenim mrežama Marija Marjan, direktorica Turističke zajdnice Općine Jelsa.