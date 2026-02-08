Prepoznajete li tko je na ovoj slici?

Pulski gradonačelnik Peđa Grbin nakratko je političke teme zamijenio karnevalskim raspoloženjem. Maskiran u Rubeusa Hagrida iz popularnog serijala o Harryju Potteru, fotografirao se ispred pulske Arene te objavu podijelio na društvenim mrežama, gdje je brzo privukla pažnju pratitelja.

„Pozdrav od pulskih maškara!“, napisao je uz fotografiju na kojoj pozira sa suprugom Altanom, koja je odabrala kostim profesorice Minerve McGonagall. U komentarima su se ubrzo počele nizati reakcije — od pohvala poput „Odličan kostim“ i „Super maska“ do šaljivih opaski na račun njegove transformacije.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

U braku su od 2017. godine

Grbin i Altana Ati Hodžić vjenčali su se 2017. godine, a vijest o njihovom braku tada je na Facebooku objavila njegova stranačka kolegica Sabina Glasovac. Njihova je veza postala poznata javnosti godinu ranije, nakon što su zajedno viđeni u šetnji Pulom, dok je političar privatni život nastojao držati podalje od medija.

O Altani se i danas zna relativno malo — prema pisanju domaćih medija radi kao medicinska sestra na zagrebačkom Rebru. Par je 2021. godine dobio sina Viktora.

Objava iz Arene tako je pokazala opušteniju stranu pulskog gradonačelnika, koji se u vrijeme karnevala pridružio brojnim građanima u tradiciji maskiranja.