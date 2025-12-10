Prepoznajete li na slici sa Žnjana zanosnu Hrvaticu?

Splitska pjevačica Lidija Bačić još je jednom privukla pozornost javnosti, potvrđujući reputaciju jedne od najatraktivnijih domaćih zvijezda. Iako je prosinac već stigao, iskoristila je vedro vrijeme u rodnom gradu pa je prošetala Žnjanom, a trenutke s plaže podijelila je sa svojim pratiteljima na Instagramu.

Objavila je četiri fotografije uz more, na kojima se pojavljuje u potpuno crnoj sportskoj kombinaciji. Uske tajice i pripijena jakna s patentnim zatvaračem naglasile su njezinu karakterističnu figuru, dok su šilterica i sunčane naočale dale opušten, ali izražajno atraktivan izgled. Kratkim opisom “Sunce u mom Splitu” dala je do znanja koliko joj godi boravak doma.

Reakcije publike nisu izostale. U nekoliko sati fotografije su prikupile na tisuće lajkova, a komentari su stizali sa svih strana. Pratitelji su je obasipali komplimentima poput “predivno”, “savršena” i “luksuzno”, jasno dajući do znanja da su oduševljeni njezinim novim izdanjem.

