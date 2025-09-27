'Prepametni' 24-godišnjak ukrao automobil, pa ga uhitila policija! Imali su što vidjeti...

Između 24. i 26. rujna u Ulici Isce na Medveščaku nepoznati je počinitelj otuđio osobni automobil marke Suzuki zagrebačkih registarskih oznaka, u vlasništvu 32-godišnjakinje, pričinivši joj štetu od oko 9.000 eura.

Operativnim radom, policijski službenici jučer, oko 20.35 sati, u Ulici Kneza Domagoja, uz uporabu sredstava prisile, tjelesne snage i sredstava za vezivanje, uhitili su mlađeg muškarca pri ulasku u otuđeni automobil.

Provjerom identiteta utvrđeno je da se radi o 24-godišnjaku za kojim je bila raspisana potraga radi izdržavanja zatvorske kazne.

Osumnjičenik je priveden u službene prostorije policije, a potom sproveden u Zatvor u Zagrebu, izvijestila je PU zagrebačka.