Preminuo svjetski prvak i olimpijac

Svjetski prvak i olimpijski kajakaš Miklós Dudás preminuo je u 34. godini života. Prema informacijama mađarskih medija, bivši vrhunski sportaš pronađen je mrtav u svom domu u Budimpešti, a okolnosti smrti istražuje Budimpeštanska policijska uprava (BRFK).

Pronađen u stanu u 18. budimpeštanskom okrugu

Kako navodi mađarski Index, Dudás je preminuo u svom domu, što je policija naknadno i potvrdila. Prema informacijama lista Bors, policiju je o slučaju obavijestio bliski član obitelji, nakon čega je stan na drugom katu u 18. okrugu otvorio stručnjak za brave. Tamo je pronađeno tijelo sportaša, za kojeg se pretpostavlja da je preminuo ranije.

S mjesta događaja, policijski glasnogovornik Csécsi Soma izjavio je kako se zasad može reći da nije utvrđena sumnja na nasilnu smrt niti na počinjenje kaznenog djela. BRFK je priopćio da se u okviru upravnog postupka, uz uključivanje stručnjaka, provode izvidi radi utvrđivanja svih okolnosti.

Dudás je kao junior najavio veliku karijeru: na Svjetskom juniorskom prvenstvu 2009. osvojio je dvije zlatne i jednu srebrnu medalju. U seniorskoj konkurenciji 2010. bio je četvrti u štafeti na Svjetskom prvenstvu, a zatim je izborio nastup na Olimpijskim igrama u Londonu 2012., gdje je na 200 metara osvojio šesto mjesto.

Uslijedile su i medalje na velikim natjecanjima: 2013. bio je srebrni na Europskom prvenstvu u disciplini K-1 500 metara, a na Svjetskom prvenstvu u Moskvi osvojio je zlato u disciplini K-1 4x200 metara, zajedno sa Sándorom Tótkom, Péterom Molnárom i Dávidom Héricsem.

Za uspjehe je dobio i niz priznanja: 2009. proglašen je najboljim mađarskim juniorskim sportašem godine, a 2012. primio je i Mađarski brončani križ zasluga.

Doping-suspenzija i kraj sportske karijere

Uoči Olimpijskih igara u Riju 2016. protiv Dudása je pokrenut postupak zbog nepravilnosti u biološkoj putovnici, odnosno sumnjivih oscilacija testosterona. Nakon toga je dobio 34-mjesečnu zabranu nastupanja zbog dopinga. Vratio se još nakratko natjecanjima i bio reprezentativac, a u siječnju 2021. objavio je povlačenje iz profesionalnog sporta.

Nakon završetka karijere, Dudás je sve češće punio stupce medija. Povezivalo ga se s više incidenata i policijskih postupaka, uključujući slučaj iz 2017. kada je u noćnom izlasku navodno udario ženu, te raniji incident vezan uz krađu u trgovini. U listopadu 2025. bio je ponovno spominjan u kontekstu policijskog postupanja, kada je protiv njega pokrenut postupak zbog narušavanja javnog reda i mira.

Njegov privatni život također je bio pod povećalom, a posljednjih godina sve je više bio prisutan i u zabavnim televizijskim formatima: sa suprugom je sudjelovao u showu Nyerő Páros, dok je prošle jeseni nastupio u Sztárboxu.

Teška obiteljska godina

Dudás je prošlog veljače izgubio oca, Istvána Dudása, koji je nakon napada na benzinskoj postaji u 18. okrugu proveo pet mjeseci u komi zbog teške ozljede glave. Mađarski mediji podsjećaju i na incident iz listopada prošle godine, kada je Dudás navodno ušao u sukob sa susjedom nakon događaja u kojem je njegov pas ugrizao susjeda, što je potom eskaliralo novim policijskim postupanjem.

Vijest o smrti šokirala je mađarsku sportsku javnost. Mađarski Index navodi da su o tragediji govorili i predsjednik Mađarskog kajakaško-kanuističkog saveza Gábor Schmidt, kao i trostruki olimpijski pobjednik Zoltán Kammerer, ističući da je Dudás imao karijeru koja je mogla biti i veća od onoga što je na kraju ostvario.

Policija nastavlja utvrđivati sve okolnosti smrti.