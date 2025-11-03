Preminuo prvi gradonačelnik ovog dalmatinskog grada

Preminuo je Ivan Ivanda, prvi makarski gradonačelnik, javlja portal Pod Biokovom.

Čovjek koji je svojim djelovanjem u društvenoj zajednici, kao profesor, političar i dugogodišnji predsjednik Matice hrvatske, ostavio neizbrisiv trag u životu našeg grada. Samozatajan, uvijek spreman pomoći i pružiti savjet, odgojio je generacije makarskih srednjoškolaca nastojeći im usaditi ljubav prema domovini i privrženost svom kraju.

Rođen 1961. godine u Tomislavgradu, Ivan Ivanda je cijeli svoj radni vijek proveo kao profesor hrvatskog jezika u Srednjoj školi fra Andrije Kačića Miošića u Makarskoj. Bio je jedan od utemeljitelja Hrvatske demokratske zajednice u Makarskoj te prvi gradonačelnik u povijesti grada nakon osamostaljenja Hrvatske.

Bio je skroman čovjek, tih, ali uvijek snažan u isticanju obiteljskih vrijednosti i ljubavi prema domovini.

Počivao u miru.