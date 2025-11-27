Preminuo poznati glumac

Glumac i pjevač Michael DeLano preminuo je u dobi od 84 godine. Vijest o smrti potvrdila je njegova supruga Jean Delano, navevši da je preminuo od srčanog udara 20. listopada u bolnici u Las Vegasu, piše The Hollywood Reporter.

Od vatrogasca do menadžera kasina

DeLano, koji je od 1992. živio u Las Vegasu, modernijoj publici poznat je po ulozi menadžera kasina u hitovima Oceanovih jedanaest i Oceanovih dvanaest. Donedavno je redovito nastupao kao pjevač u poznatom Dispensary Loungeu. Njegova karijera procvat je doživjela sedamdesetih, kada je u ABC-jevoj seriji Firehouse glumio vatrogasca Sonnyja Caputa. Iako je serija otkazana nakon samo 13 epizoda, DeLanu je donijela prepoznatljivost.

Ipak, uloga koja ga je najviše proslavila bila je ona Johnnyja Venturea u CBS-ovoj seriji Rhoda. Tamo je glumio pjevača koji se neuspješno udvarao glavnoj junakinji Rhodi nakon njezinog prekida sa suprugom. Pojavio se u 11 epizoda između 1976. i 1978. godine. Glumio je i u iznimno skupom NBC-jevom promašaju Supertrain iz 1979. godine, piše Index.

Put od plesača do glumca

Rođen kao Michael Ace Del Fatti 26. studenog 1940. u Virginiji, DeLano je bio jedino dijete. Njegov otac, pilot po kojem je dobio srednje ime Ace, preminuo je prije njegova rođenja. Odrastao je u Philadelphiji, gdje je kao tinejdžer bio redoviti plesač u popularnoj emisiji American Bandstand Dicka Clarka. Nakon toga služio je kao padobranac u američkoj vojsci.

Glazbenu karijeru započeo je 1960. pod umjetničkim imenom Key Larson, snimivši nekoliko pjesama za Swan Records. Prezime DeLano odabrao je kasnije, inspiriran neonskim natpisom na jednom hotelu. Nakon nastupa u kazališnoj produkciji mjuzikla Kosa u Chicagu, preselio se u Hollywood i počeo dobivati uloge u filmovima i serijama poput Adam-12, Kojak i Barnaby Jones.

Prepoznatljivo lice na malim i velikim ekranima

Tijekom osamdesetih ostvario je zapažene uloge u NBC-jevoj sapunici Flamingo Road i kultnom akcijskom filmu Commando s Arnoldom Schwarzeneggerom. Njegova filmografija uključuje i sporedne uloge u filmovima Od 9 do 5 i Još jedna zasjeda.

DeLano je bio često viđeno lice u brojnim popularnim serijama. Gostovao je u hitovima kao što su The Rockford Files, Wonder Woman, Starsky & Hutch, Charliejevi anđeli, Taxi, The A-Team, Cagney & Lacey, Hill Street Blues, Hunter, Falcon Crest i Chicago Hope.

Iza sebe je ostavio suprugu Jean, s kojom je proveo 38 godina, kćer Bree te unuke Michaela, Lincolna i Jaxona. Komemoracija će se održati u The Dispensary Loungeu, mjestu gdje je često nastupao.