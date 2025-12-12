Preminuo poznati filmski producent i višestruki dobitnik Oscara

Švicarski filmski producent i višestruki dobitnik Oscara Arthur Cohn preminuo je u 98. godini života, objavio je glavni urednik židovskog časopisa Tachles za dpa. Cohn je umro u Jeruzalemu, potvrdio je Yves Kugelmann nakon razgovora s članovima Cohnove obitelji.

Dugogodišnji suradnik Arthura Cohna, Pierre Rothschild, poslao je obavijest o njegovoj smrti putem e-pošte, koju je vidjela i agencija dpa. Rothschild je naveo da je osobno razgovarao s obitelji preminulog producenta.

Cohn je osvojio tri Oscara za dokumentarne filmove. Među njima je i nagrađivani Jedan dan u rujnu (2000.), koji prikazuje napad palestinske terorističke organizacije na izraelsku momčad tijekom Olimpijskih igara u Münchenu 1972. godine. Prvi Oscar dobio je 1962. za film Sky Above and Mud Beneath, a 1991. za American Dream, dokumentarac o borbi američkih tvorničkih radnika 1950-ih.

Sprovod će se održati u subotu navečer, a ceremonija će biti prenošena uživo na YouTube kanalu. Arthur Cohn posljednje je godine živio u Jeruzalemu sa sinom, glumcem Emanuelom, a prije toga je desetljećima radio u Baselu. Njegov sin je potvrdio da je Cohn prošle godine još radio na novom filmskom projektu.