Preminuo poznati dalmatinski kirurg

Preminuo je izv. prof. prim. dr. sc. Marko Margaritoni, dr. med., specijalist opće kirurgije i subspecijalist plastične kirurgije, u 65. godini života nakon kratke i teške bolesti.

Margaritoni, voditelj Odjela za plastičnu kirurgiju i kirurgiju dojke, bio je iznimno stručan, angažiran i cijenjen liječnik, o čemu svjedoče i brojni retci ispisani na stranicama NajDoktora, gdje su njegove pacijentice isticale njegovu posvećenost, humanost i profesionalnost.

Njegov život i rad obilježili su nesebična briga za pacijente i izniman doprinos zajednici.

Liga protiv raka Korčula Pelješac Lastovo Mljet izražava iskrenu i duboku sućut obitelji, kolegama i svima koji su ga poznavali i voljeli.

Neka njegovo djelo i dobrota ostanu trajna inspiracija.

Počivao u miru!