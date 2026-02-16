Preminuo Perica Cetinić, jednog od ključnih ljudi u povijesti Instituta

Svoj znanstveni i stručni rad na Institutu započeo je početkom 1970-ih godina u Laboratoriju za tehniku ribolova, gdje je tijekom desetljeća dao značajan doprinos razvoju ribarstvene znanosti. Uz znanstveni rad, obnašao je i dužnost ravnatelja Instituta od 1985. do 1989. godine, ostavivši snažan trag u razvoju istraživanja, stručnog rada i suradnje s ribarstvenim sektorom.

Kao znanstvenik, mentor i vizionar, sudjelovao je u oblikovanju suvremenog pristupa istraživanju i upravljanju morskim ribarstvom u Hrvatskoj. Njegova predanost, znanje i profesionalni integritet trajno su obilježili rad Instituta.

Iz Instituta su uputili iskrenu sućut njegovoj obitelji, prijateljima i kolegama.