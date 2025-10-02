Preminuo osječki student u Americi. Građani skupili novac za prijevoz tijela

25-godišnji Ivan Brkić iz Nuštra preminuo je u Sjedinjenim Državama, gdje je tijekom ljeta sudjelovao u studentskom programu Work and Travel.

Lokalni portal SiB piše da se student pete godine Kineziologije u Osijeku uskoro trebao vratiti u Hrvatsku. Ivanova obitelj suočila se dodatnim izazovom jer je morala pronaći novčana sredstva za prijevoz njegovog tijela iz Sjedinjenih Država u Nuštar.

Župa pozvala ljude da pomognu

Troškovi repatrijacije i ukopa procjenjuju se na oko 20.000 američkih dolara. Župa Duha Svetoga Nuštar uputila je jučer putem Facebooka apel za pomoć svima koji mogu i žele pridonijeti da Ivan bude dostojno ispraćen u svom rodnom mjestu.

"Ivan je bio jedno od sedmero djece obitelji Brkić – brat Katarine, Gabrijele, Anamarije, Ive, Magdalene i Igora, sin majke Verice i pokojnog oca Petra. Ivan je sa svojih nekoliko prijatelja sudjelovao u studentskom programu Work and Travel u SAD-u.

Ivan je planirao povratak u Hrvatsku, no nažalost nas je prerano napustio. Njegova smrt duboko je potresla obitelj, prijatelje i cijelu našu zajednicu", poručili su iz župe.

Obitelj je u međuvremenu izvijestila da je potreban iznos prikupljen te je pozvala ljude da više ne uplaćuju novac. Večeras u 19 sati u crkvi Duha Svetoga u Nuštru održat će se misa zadušnica.