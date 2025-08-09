Preminuo nogometaš (37) kojeg je u nedjelju udario grom

Dragiša Savković (37), nogometaš srpskog niželigaša Cera iz Petkovice kojeg je u nedjelju na utakmici udario grom, preminuo je u Urgentnom centru. Prije šest dana na stadionu Radničkog iz Klubaca kod Loznice grom je udario u centar terena tijekom prijateljske utakmice protiv Cera iz Petkovice. Savković se našao na udaru groma i dobio teške ozljede od kojih se nije uspio oporaviti.

"Grom je udario točno u centar. Kada sam se okrenuo, vidio sam desetak igrača kako leže na zemlji. Svi koji su bili okrenuti prema mjestu udara pali su", opisao je sudac utakmice Dragan Jerinić kako je došlo do tragedije.

"Još je bilo dima oko njega, kao da je jadni momak zapaljen"

Prvi je u pomoć unesrećenima priskočio Nenad Simić, trener Radničkog. On je inače zdravstveni radnik. Liječnici lozničke hitne pomoći zatim su došli na teren i Savkovića tamo reanimirali. Nakon toga prebačen je u bolnicu, gdje je proveo šest dana na intenzivnoj njezi do danas i tragične vijesti.

"Odmah sam vidio da je najteže prošao, ispostavit će se, Dragiša Savković. Još je bilo dima oko njega, kao da je jadni momak zapaljen. Užasna scena... Ja sam zdravstveni radnik, reanimirao sam ga na licu mjesta. Ne daj bože nikome da doživi ono što smo mi", izjavio je Nenad Simić. Iza pokojnog Savkovića ostalo je dvoje djece, piše Index.