Preminuo najstariji brački navijač Hajduka

Neka vam je laka naša dalmatinska zemlja koju ste toliko ljubili. Počivali u miru Božjem
Mate Martić Šćure

Najstariji brački navijač Hajduka, Mate Martić Šćure, preminuo je danas u 94. godini života. Šjor Mate cijeli je život proveo uz "bile", prateći voljeni klub i s otoka Brača dijeleći hajdučku strast.

Mate Martić Šćure

Na valovima hajdučke ljubavi koja oduvik zapljuskuje i bile stine otoka Brača, ostavija nas je da dosanjamo ono ča on nažalost nije dočeka - titulu prvaka.

Dragi šjor Mate Martiću Šćure, neka vam je laka naša dalmatinska zemlja i bračka stina koju ste toliko ljubili.

Počivali u miru Božjem.

