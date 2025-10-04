Preminuo Milan Mandarić

U Beogradu je u 88. godini života preminuo srpsko-američki poduzetnik Milan Mandarić, javljaju slovenski mediji. Mandarićeva povezanost s nogometom seže u kasne sedamdesete godine prošlog stoljeća, kada je počeo ulagati u klubove u Sjedinjenim Američkim Državama. Njegov put kasnije ga je doveo u Europu, gdje je prvo bio aktivan u Belgiji i Francuskoj, a zatim je postao vlasnik nekoliko poznatih engleskih klubova.

Mandarića svijet nogometa najviše pamti po Portsmouthu, čiji je vlasnik postao 1999. godine. Mandarić je kupio klub koji se nalazio u velikoj financijskoj krizi i spasio ga od stečaja. Zahvaljujući Mandarićevom uspješnom vođenju klub se narednih godina oporavio i ušao u Premier ligu.

U rujnu 2003. godine, nakon prve pobjede u prvoj utakmici Premier lige, veliko slavlje je priređeno na ulicama Portsmoutha. Uprava grada je Mandarića dočekala s najvećim počastima dostojnim kraljevske obitelji, navijači su uzvikivali njegovo ime i pjevali pjesme njemu u čast. Nakon toga bio je vlasnik engleskih Leicester Cityja i Sheffield Wednesdaya, piše Index.

U lipnju 2015. godine preuzeo je ljubljansku Olimpiju od Izeta Rastodera te je već u prvoj sezoni, 2015./16., doveo do naslova državnog prvaka nakon duge 21 godine čekanja. Tijekom svog mandata, sa Zmajčekima je osvojio ukupno dva naslova prvaka i tri trofeja u kupu. S pozicije predsjednika kluba povukao se 2021. godine, nakon šest uspješnih godina, a naslijedio ga je Nijemac Adam Delius.

Životni put od Like do SAD-a

Rođen je 5. rujna 1938. godine u Lici, a odrastao je u Novom Sadu, gdje je i diplomirao strojarstvo. Godine 1971. osnovao je tvrtku za računalnu opremu Lika, koja je pod njegovim vodstvom brzo postala jedan od vodećih proizvođača računala u SAD-u.

Američkim državljaninom postao je 1976. godine, nakon čega se u potpunosti posvetio nogometu. Kako navode slovenski mediji, Mandarić je preminuo u Beogradu, gdje je posljednjih mjesec dana proveo u bolnici, priključen na aparate za održavanje života.