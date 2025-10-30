Preminuo Marijo Janković: Otišlo je veliko srce NK GOŠK-a Kaštela

Tugu i nevjericu izazvala je vijest koja je jučer potresla sportski svijet Kaštela.

Iznenada je preminuo Marijo Janković, dugogodišnji član, bivši igrač i kapetan seniorske momčadi te aktualni predsjednik veterana NK GOŠK Kaštela.

Klub se dirljivom objavom oprostio od svog člana, ističući njegovu predanost, srčanost i ljubav prema crveno-bijelim bojama koje je nosio dugi niz godina.

- Golema tuga nadvila se nad naš klub, jučer u popodnevnim satima nas je iznenada napustio naš dugogodišnji član, bivši igrač i kapetan seniorske momčadi te aktualni predsjednik veterana Marijo Janković.

Teško je pronaći riječi koje mogu opisati prazninu nastalu ovim preranim odlaskom...

Tvoj vedri i pobjednički duh te ljubav prema klubu i svima nama crveno-bijela obitelj nikad neće zaboraviti...

18.05.1982. - 29.10.2025.

Obitelji i prijateljima iskrena sućut.

Počivao u miru Božjem - objavio je GOŠK Kaštela.