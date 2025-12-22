Preminuo Ljubo Radovanović

Mad Max Memorial Centre (MMMC) na društvenim je mrežama objavio tužnu vijest o smrti Ljube Radovanovića, poznatijeg pod nadimkom Itom.

Kako su naveli u objavi, Radovanović je bio "predivan čovjek, tih, nenametljiv", a pamtit će ga kao vrsnog moto mehaničara i čovjeka koji je živio motocikle. U emotivnom oproštaju istaknuli su i da je do posljednjeg dana, u 74. godini života, vozio motocikl.

"Budi sretan u Vječnosti, dragi čovječe, već fališ jako", poručili su iz MMMC-a uz emotikon tuge.