Preminuo legendarni "zlikovac"

U 75. godini preminuo je jedan od najprepoznatljivijih glumaca akcijskih filmova, Cary‑Hiroyuki Tagawa, poznat po ulozi čarobnjaka Shang Tsung u kultnoj franšizi Mortal Kombat.

Tagawa je umro u svom domu u Santa Barbari (Kalifornija) uslijed komplikacija nakon moždanog udara.

Rođen 27. rujna 1950. u Tokiju, Tagawa je djetinjstvo proveo seljenjem uz oca pripadnika američke vojske, obitelj se nastanila u Južnoj Kaliforniji, gdje je on počeo glumački put.

Iako je karijeru započeo nešto kasnije, već sa 37 godina doživio je proboj u filmu "The Last Emperor" (1987).

Kroz više od četiri desetljeća i stotine uloga, bio je prepoznatljiv po svojoj sposobnosti da utjelovi složene antagoniste. Osim "Shang Tsunga", pojavljuje se u ostvarenjima poput "Pearl Harbor", "The Man in the High Castle", "Planet of the Apes", "Memoirs of a Geisha" te mnogim drugim.

Za milijune fanova širom svijeta Tagawa će zauvijek biti prepoznatljiv kao Shang Tsung, lik koji je definirao jednu eru filmskih adaptacija videoigara.

Njegova smrt označava kraj jedne slavne epohe u kinematografiji, a njegovo nasljeđe, bogato, raznovrsno i nezaboravno, ostat će inspiracija generacijama glumaca i ljubitelja filma, piše Dnevnik.hr.