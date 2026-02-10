Preminuo legendarni novinar, Denis Latin shrvan: "Hvala ti na svemu, Branko"

U Zagrebu je preminuo Branko Pokrajčić, dugogodišnji urednik i novinar Hrvatska radiotelevizija, jedan od ljudi koji su desetljećima obilježavali televizijske emisije posvećene svakodnevnim problemima građana. Imao je 69 godina.

Pokrajčić je veći dio radnog vijeka proveo na HRT-u, gdje je ostavio snažan profesionalni trag kao urednik i suradnik niza popularnih i gledanih emisija. Tijekom karijere sudjelovao je u pripremi legendarne „Kviskoteke” s Lazom Golužom, radio na kvizovima „Brojke i slova”, ali i na magazinskim emisijama poput „Obiteljskog zabavnika”.

Posebno će ostati zapamćen po radu na emisijama „Živa istina”, „Zlatna ribica”, „Globalno sijelo”, „Što vas žulja” i „Imam problem”, kroz koje je godinama bio blizak gledateljima i njihovim stvarnim životnim temama. Kroz takav rad stekao je poštovanje publike, ali i kolega u redakciji.

Od Pokrajčića se emotivnom porukom na društvenim mrežama oprostio i novinar te urednik Denis Latin, koji je istaknuo njegovu ljudsku i profesionalnu dimenziju. U objavi je napisao kako je Pokrajčić bio kolega, prijatelj i „prava duša redakcije”, uvijek prvi za šalu, smijeh, kavu i rakiju, ali i za popravljanje atmosfere kad god bi to bilo potrebno.

„Nedostajat će nam. Hvala ti na svemu, Branko”, poručio je Latin, uz informaciju da će posljednji ispraćaj Branka Pokrajčića biti u četvrtak, 12. veljače, u 14 sati na groblju u Zaprešiću.

Odlaskom Branka Pokrajčića hrvatsko novinarstvo izgubilo je urednika koji je iza sebe ostavio niz emisija, ali i trajnu uspomenu među kolegama i gledateljima koji su godinama pratili njegov rad.