Preminuo legendarni glumac

Francuski glumac Tchéky Karyo, poznat po zapaženim ulogama u filmu Nikita i televizijskoj seriji The Missing, preminuo je u 72. godini života. Vijest o njegovoj smrti prenijela je novinska agencija AFP, navodeći kako je Karyo preminuo u petak nakon borbe s rakom.

Rođen u Turskoj, a odrastao u Parizu, Karyo je tijekom gotovo četrdeset godina karijere izgradio status jednog od najprepoznatljivijih europskih glumaca, često utjelovljujući slojevite i moralno kompleksne likove. Vijest o njegovoj smrti potvrdila je njegova supruga, glumica Valérie Keruzoré, zajedno s njihovom djecom.

Od kazališta do svjetske slave

Karyo je rođen 4. listopada 1953. u Istanbulu, kao sin turskog vozača kamiona španjolsko-židovskog podrijetla i grčke majke. Nakon školovanja u Parizu, karijeru je započeo u kazalištu, no svjetsku pažnju privukao je 1982. ulogom u kriminalističkom trileru La Balance, koja mu je donijela nominaciju za prestižnu nagradu César za najboljeg mladog glumca.

Publika ga pamti i kao Boba, hladnokrvnog mentora u filmu Nikita (1990.) redatelja Luca Bessona, koji ga je lansirao među zvijezde francuskog filma. Uslijedile su uloge u brojnim poznatim projektima, uključujući Joan of Arc (1993.), 1492: Conquest of Paradise (1992.), GoldenEye (1995.) te antiratni spektakl A Very Long Engagement (2004.). Njegova filmska karijera protezala se kroz žanrove — od povijesnih epopeja do akcijskih trilera, piše BBC.

Uloga koja je obilježila karijeru

Iako je tijekom karijere ostvario brojne zapažene uloge, najšira publika najviše ga pamti kao inspektora Juliena Baptistea u britanskoj seriji The Missing (2014.). U osmodijelnoj kriminalističkoj drami, Karyo je tumačio francuskog detektiva koji istražuje nestanak dječaka u Francuskoj, dok su roditelje glumili James Nesbitt i Frances O’Connor.

Serija je doživjela i drugu sezonu 2016. godine, smještenu u Njemačku, a kritičari su je ponovno hvalili, posebno ističući Karyovu izvedbu. Popularnost lika Baptistea dovela je i do samostalne spin-off serije Baptiste, prikazane 2019. na BBC One.

Lindsay Salt, direktorica BBC Drame, izjavila je: "Tužni smo zbog vijesti o smrti Tchékyja Karyja. Bio je izniman i omiljen glumac kojeg će BBC-jeva publika pamtiti po ulogama u The Missing, Baptiste i nedavno Boat Story. Naše su misli s njegovom obitelji i bližnjima."

Glumački gigant snažne karizme

Tchéky Karyo ostat će upamćen po svom prepoznatljivom izgledu — snažnoj čeljusti, prodornom pogledu i karizmi koja je osvajala gledatelje diljem svijeta. Iako je često tumačio sporedne uloge, njegov doprinos svakom projektu bio je neprocjenjiv.

Jedna od njegovih najzanimljivijih i najmanjih uloga bila je u kultnom filmu Amélie (2001.), gdje se pojavio samo kao lice na fotografiji u albumu — dokaz da je njegova prisutnost bila prepoznatljiva i kad nije izgovorio nijednu repliku.