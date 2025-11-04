Preminuo jedan od najpoznatijih europskih kickboksača

Velika tragedija pogodila je borilački svijet – u 36. godini života preminuo je Vladimir Toktasjinov ili skraćeno Tok, bivši prvak organizacije KOK (King of Kings) u teškoj kategoriji te borac Gloryja.

Kako je objavila sama organizacija, Tok je iznenada preminuo od posljedica srčanog zastoja. Bio je jedno od najpoznatijih imena europske kickboksačke scene, a kasnije je karijeru nastavio i u profesionalnom boksu

Vladimir Tok bio je prepoznat kao jedan od najistaknutijih teškaša u Europi, poznat po svojoj snazi, borbenosti i karizmi u ringu. Njegove nastupe pamtit će brojni fanovi diljem svijeta, a iza sebe je ostavio snažan trag u borilačkom sportu.

"Vladimir Tok nije bio samo izvanredan sportaš, već i snažna, karizmatična figura. Njegov doprinos KOK organizaciji i cijeloj borilačkoj zajednici ostat će zauvijek zapamćen," poručili su iz KOK-a.

Smrt Vladimira Toka duboko je potresla cijelu borilačku zajednicu, koja se oprašta od velikog borca – prerano izgubljenog.

Organizacija KOK uputila je najiskreniju sućut obitelji, prijateljima i brojnim obožavateljima koji su pratili njegovu karijeru i divili se njegovim nastupima, piše Gol.hr.

GLORY is saddened to learn about the sudden passing of veteran Vladimir Tok. We will always remember his time in the GLORY ring plus his long career competing across Europe. Our condolences to his friends, teammates, and family. pic.twitter.com/KlOPtdNCOk — GLORY Kickboxing (@GLORY_WS) November 4, 2025