Preminuo jedan od najpoznatijih europskih kickboksača

Njegova smrt duboko je potresla cijelu borilačku zajednicu

Velika tragedija pogodila je borilački svijet – u 36. godini života preminuo je Vladimir Toktasjinov ili skraćeno Tok, bivši prvak organizacije KOK (King of Kings) u teškoj kategoriji te borac Gloryja.

Kako je objavila sama organizacija, Tok je iznenada preminuo od posljedica srčanog zastoja. Bio je jedno od najpoznatijih imena europske kickboksačke scene, a kasnije je karijeru nastavio i u profesionalnom boksu

Vladimir Tok bio je prepoznat kao jedan od najistaknutijih teškaša u Europi, poznat po svojoj snazi, borbenosti i karizmi u ringu. Njegove nastupe pamtit će brojni fanovi diljem svijeta, a iza sebe je ostavio snažan trag u borilačkom sportu.

"Vladimir Tok nije bio samo izvanredan sportaš, već i snažna, karizmatična figura. Njegov doprinos KOK organizaciji i cijeloj borilačkoj zajednici ostat će zauvijek zapamćen," poručili su iz KOK-a.

Smrt Vladimira Toka duboko je potresla cijelu borilačku zajednicu, koja se oprašta od velikog borca – prerano izgubljenog.

Organizacija KOK uputila je najiskreniju sućut obitelji, prijateljima i brojnim obožavateljima koji su pratili njegovu karijeru i divili se njegovim nastupima, piše Gol.hr.

