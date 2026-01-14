Preminuo je “zastavnik” IX. bojne HOS-a: "Kada je Domovina pozvala, naš Benjo nije dvojio"

Na stranici HOS – Hrvatske obrambene snage objavljena je tužna vijest o smrti Benjamina Ivanovića-Benje, umirovljenog pripadnika IX. bojne HOS-a “Rafael vitez Boban” i dragovoljca Domovinskog rata. Vijest je izazvala snažne emocije među suborcima, prijateljima i brojnim poštovateljima, koji se od njega opraštaju porukama tuge, poštovanja i zahvalnosti.

U dirljivoj objavi HOS-a istaknuto je da je Ivanović bio poznat široj javnosti kao čovjek koji je na gotovo svim obljetnicama i događanjima vezanim uz IX. bojnu HOS-a nosio i čuvao ratnu zastavu – simbol borbe i žrtve za slobodu Hrvatske.

„Večeras nas je napustio Benjamin Ivanović, još jedan iz plejade hrvatskih bojovnika, domoljuba i stvaratelja hrvatske države… Bio je čovjek koji je s ponosom nosio ratnu zastavu, što je smatrao izuzetnom čašću“, poručili su iz HOS-a.

Dragovoljac i simbol postrojbe

Ivanović-Benja bio je dragovoljac Domovinskog rata i pripadnik jedne od najpoznatijih postrojbi – IX. bojne HOS-a. Njegovi suborci naglašavaju kako nije bio samo branitelj u vojnom smislu, već i čovjek koji je utjelovljavao vrijednosti časti, hrabrosti i odanosti Domovini.

„Kada je Domovina pozvala, naš Benjo nije dvojio. Stao je na prvu crtu obrane, spreman dati ono najvrjednije za slobodu koju mi danas uživamo“, stoji u oproštajnoj poruci.

Oproštaj ispunjen emocijama

Objava HOS-a prožeta je snažnim emocijama, ali i ponosom na njegov život i doprinos.

„Njegova priča, priča o ljubavi, odvažnosti i žrtvi, nikada ne će i ne smije biti zaboravljena. Neka njegova žrtva bude putokaz svima nama“, poručili su njegovi suborci.

Dodali su kako Ivanović iza sebe ostavlja naslijeđe ponosa i obvezu da se nikada ne zaboravi cijena slobode koju Hrvatska danas ima.

Poruke sućuti i zahvalnosti

Nakon objave, društvene mreže ispunjene su porukama sućuti i zahvalnosti, u kojima mnogi ističu da je Benja bio simbol ustrajnosti i vjernosti suborcima i Domovini.

„Neka ti je laka hrvatska gruda koju si toliko volio. Počivaj u miru Božjem, ratni prijatelju“, poručili su iz HOS-a, zaključivši objavu svojim tradicionalnim pozdravom.