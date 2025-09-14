Preminuo je Nikola Radošević: "Veliki gubitak za čitav dalmatinski nogomet"

"S velikom tugom javljamo da nas je napustio Nikola Radošević, jedan od prvih igrača NK Dugopolje i dugogodišnji klupski djelatnik, dobitnik posebnog klupskog priznanja za izniman doprinos razvoju nogometa u Dugopolju", javljaju iz NK Dugopolje.

Nikola je bio s klubom od samih početaka – nastupao je kao igrač uz specijalni liječnički pregled jer drugačije nije mogao zbog malog broja godina, samo kako bi pomogao svojoj momčadi. Bio je dugogodišnji tajnik kluba, član Skupštine i Izvršnog odbora, a kao glavni i odgovorni urednik monografije o 50 godina nogometa u Dugopolju ostavio je neizbrisiv trag u čuvanju naše povijesti.

Za sebe je govorio da je prvo navijač, a zatim djelatnik kluba. Upravo tom rečenicom najbolje je opisao svoju ljubav i predanost NK Dugopolje. Nakon odlaska u zasluženu mirovinu i dalje je redovito posjećivao domaće utakmice kluba svih uzrasnih kategorija. Čak i onda kada se zbog bolesti otežano kretao, NK Dugopolje je stavljao na prvo mjesto. Svojim savjetima uvijek je bio oslonac klubu i ljudima oko sebe.

Bio je omiljeni učitelj u OŠ Dugopolje, poznat po svojoj toplini i brižnosti prema učenicima. Svojom dobrotom i ljudskošću ostavio je neizbrisiv trag u generacijama koje je poučavao.

Odlazak Nikole Radoševića veliki je gubitak za naše Dugopolje i za čitav dalmatinski nogomet. Njegovo ime ostat će zlatnim slovima upisano u povijest kluba.

Hvala vam barba Nikola! Mi ćemo se potruditi da vas dostojno ispratimo na vječni počinak.

Počivajte u miru", poručili su iz kluba.