Preminuo je legendarni ugostitelj iz Gornjeg Sitnog. Pola stoljeća vodio je kultni ugostiteljski objekt

Gornje Sitno tuguje. Preminuo je legendarni ugostitelj, Živko Veljko Gruica, čovjek čije će ime zauvijek ostati upisano u povijest dalmatinske gastronomije. Posljednji ispraćaj ugostiteljske legende održat će se u srijedu, 17. rujna 2025. godine u 16 sati na mjesnom groblju u Gornjem Sitnom..

Ugostiteljski objekt Svanuće otvoren je davne 1975. godine, radila je u kontinuitetu punih pola stoljeća. Upravo je Živko, rođen 11. srpnja 1951., sa svojom obitelji od malenog objekta stvorio kultni restoran, mjesto koje je postalo simbol dobre spize i gostoprimstva.

Poznat po svom skromnom, ali neumornom radu, nikada se nije želio isticati. Radio je pošteno i pošteno zarađivao, a iza sebe je ostavio naslijeđe kojim se ponosila ne samo njegova obitelj, već i cijela regija.

U Svanuće su tijekom desetljeća dolazile mnoge poznate osobe iz Splita, Dalmacije i cijele Hrvatske. Gostiona je postala kultno okupljalište, a janjetina s ražnja – specijalitet kuće – bila je nadaleko poznata i hvaljena.

Živko Gruica ostat će zapamćen kao čovjek koji je cijeli svoj život posvetio kvaliteti i ljubavi prema ugostiteljstvu. Njegova gostiona i ime ostat će simbol Splita i Dalmacije.

Redakcija portala Dalmacija Danas izražava sućut obitelji i prijateljima.

Prije nepune dvije godine razgovarali smo s legendarnim ugostiteljem.