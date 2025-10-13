Preminuo je legendarni dizajner cipela

Svijet mode je iznenađen zbog iznenadne smrti Cesarea Paciottija, poznatog talijanskog dizajnera cipela koji je svojim stvaralaštvom zauzeo mjesto među najprestižnijim imenima luksuzne mode. Paciotti je preminuo u 70. godini života u svom domu nedaleko od Ancone, samo desetak dana nakon što je na milanskom Tjednu mode oduševio publiku predstavljajući svoju najnoviju kolekciju, piše Story.

Vijest o smrti potvrdila je i njegova modna kuća, objavom na društvenim mrežama: "S najdubljom tugom objavljujemo vijest o smrti Cesarea Paciottija, koji je preminuo u svom rodnom gradu Civitanova Marche, okružen ljubavlju svoje djece i obitelji. Sa sestrom Paolom napisao je temeljno poglavlje u povijesti obuće Made in Italy. Kultni bodež, koji je postao simbol brenda, zauvijek će ostati u kolektivnoj mašti kao simbol identiteta i hrabrosti. Pamtit ćemo ga po zavodljivom stilu i izvanrednoj ljudskoj velikodušnosti. Cesare, uvijek ćeš biti naš HEROJ."

Tko je bio Cesare Paciotti?

Rođen u obitelji s dugom tradicijom obućarstva, Paciotti je treće dijete rođeno u kasnim šezdesetima, a svoj je talent i viziju usmjerio prema stvaranju cipela koje nisu samo obuća, već pravi modni statement. Njegove kreacije brzo su osvojile naklonost svjetskih zvijezda i ljubitelja mode, čime je svoje ime uvrstio među najutjecajnije dizajnere cipela današnjice.