Preminuo je Branko Karapandža, nogometni uzor generacijama

U utorak, 30. rujna, preminuo je Branko Karapandža, dugogodišnji nogometaš i trener NK Osijeka, u 84. godini života. Klub i navijači pamte ga po iznimnoj igračkoj karijeri te predanom radu s mladim generacijama, kojima je prenio svoje znanje i strast prema nogometu. Karapandža je ostavio neizbrisiv trag u osječkom nogometu, kako na terenu, tako i kao mentor brojnim istaknutim igračima.

- Pamtit ćemo ga po tomu što je punih 12 sezona nastupao prvo za Crveno-plave, potom i za Bijelo-plave iz Gradskog vrta, kao i po iznimno kvalitetnom trenerskom radu s mlađim kategorijama kojima se maksimalno posvetio po svršetku igračke karijere.

Igrao je popularni Karoš i za Proleter i za Slavoniju, na posljetku i za njihovog „nasljednika“ NK Osijek u najljepšem životnom razdoblju. Već je kao dječak pokazivao veliki potencijal, stoga i ne čudi da je brzo ušao u prvu momčad (1959.) i postao juniorski reprezentativac bivše Jugoslavije, koju je i predvodio s kapetanskom vrpcom. Tih šezdesetih godina prošloga stoljeća iskazao se kao jedan od lidera generacije koja je kvalitetom zaslužila više od onoga što je rezultatski ostvarivala, igrajući dugi niz godina u Drugoj saveznoj ligi. Karapandža je u tom razdoblju nerijetko imao ponude iz drugih, prvoligaških klubova, ali je ostao vjeran svome Osijeku. U smiraju karijere došao je pomoći lokalnome Metalcu u koji je stigao 1970. i zadržao se tri sezone.

Mnoge je učinio boljim nogometašima

Odmah nakon što je kopačke „objesio o klin“, posvetio se trenerskom pozivu i radu isključivo s mlađim kategorijama. Po tome je ostao cijenjen i prepoznatljiv sve dok je imao snage raditi i prenositi nagomilano znanje mnogim svojim učenicima na terenu. U Omladinsku školu Nogometnog kluba Osijek stigao je 1972. i ostao puna dva desetljeća, da bi potom učinio puno toga dobroga tijekom 15-godišnjeg djelovanja u Grafičaru i u konačnici u Akademiji Krpan&Babić u svojih završnih 10 godina nogometnog opusa. Kroz njegove su ruke prošli mnogi istaknuti igrači, neki su dospjeli i do najbolje hrvatske reprezentacije, a svima je gospodin Branko zasigurno ostao u jako lijepom sjećanju. Baš kao i njegovim učenicima u osnovnim školama u kojima je radio kao nastavnik tjelesnog odgoja.

NK Osijek gospodinu Branku Karapandži zahvaljuje na svemu što nam je pružio kroz dugi niz godina, a ožalošćenoj obitelji i prijateljima izražavamo sućut - objavio je NK Osijek.