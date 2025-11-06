Preminuo i drugi mladić iz teške prometne nesreće kod Ozlja. Imao je samo 18 godina

Gradonačelnica Grada Ozlja Lidija Bošnjak donijela je Odluku o proglašenju Dana žalosti na području Grada Ozlja povodom tragičnog stradavanja dvojice mladića (Antonio Sentigar i Leon Turković) s područja Grada Ozlja koji su izgubili život u prometnoj nesreći koja se dogodila 5. studenog 2025. godine u Ozlju.

"Dan žalosti obilježit će se u petak 7. studenog 2025. godine spuštanjem zastava na pola koplja ispred zgrade gradske uprave Grada Ozlja i zgradama ustanova na području Grada Ozlja.

Tijekom Dana žalosti neće se održavati programi i događaji sa zabavnim sadržajem, a svi ugostiteljski objekti pozivaju se da svoje poslovanje prilagode dostojanstvenom obilježavanju ovog dana.

Grad Ozalj, na čelu s gradonačelnicom, izražava najdublju sućut obiteljima, prijateljima i svima koji su poznavali Antonija i Leona čiji će tragičan gubitak duboko ostati u srcima svih građana našega grada"., stoji u objavi Grada Ozlja.