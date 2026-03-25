Preminuo hrvatski glumac, imao je 59 godina

Lipovšćak je još od 1998., kad je zaigrao glavnu ulogu u navedenoj predstavi, čekao stalni angažman u Gradskom kazalištu lutaka Rijeka, no zbog promjene uprave nikad ga nije dočekao.

Našao se tada na ulici, odustao je od glume i otvorio pekaru, u kojoj je proizvodio kruh, kako je rekao, po starinskom receptu, piše Novi list.

Godine 2015. u novinama je pročitao da Medvešek ponovo postavlja 'Nadpostolara Martina', te je nazvao tadašnju ravnateljicu kazališta i od nje zatražio da ponovo glumi Martina.

Uz navedenu predstavu, Lipovšćak je glumio uglavnom sporedne uloge u nekolicini predstava riječkog HNK-a, poput 'Šteta što je kurva' u režiji Nine Kleflin, a glumio je i u seriji 'Dirigenti i mužikaši'.