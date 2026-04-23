Preminuo heroj obrane Sarajeva, bio je u komi od 1994. godine

Iz Udruge ratnih vojnih invalida paraplegičara Kantona Sarajevo objavili su da je preminuo Boris Rajković, za kojeg su naveli da je bio jedan od heroja obrane Sarajeva i Bosne i Hercegovine tijekom agresije.

Istaknuli su da je Rajković teško ranjen 1994. godine i da je od tada bio u komi. Naveli su da su se o njemu brinule majka Ivanka i sestra Mirjana, piše Index.

Sestra ostavila posao zbog brata

Za Mirjanu su naglasili da je bila prisiljena napustiti dotadašnji posao kako bi se brinula o svom bratu. Naime, bila mu je potrebna cjelodnevna skrb.

Mirjana se kasnije zaposlila u Udruzi ratnih vojnih invalida paraplegičara Kantona Sarajevo kao njegovateljica jer ranije nije imala nikakva prava kao osoba koja se brinula o svom bratu.

Kako su istaknuli, u suradnji Općine Centar Sarajevo, koja je financirala plaću, i Ministarstva za boračka pitanja Kantona Sarajevo, koje je pokrivalo troškove doprinosa i toplog obroka, Mirjana je bila zaposlenica Udruge te je napokon mogla ostvariti radni staž.

"Važnije im je da netko dođe i obiđe Bokija"

"Svjesni smo da to nije mnogo, ali s obzirom na njezinu skromnost i skromnost cijele obitelji, oni su bili zahvalni svima koji su pomogli na bilo koji način. Često su isticali da je njima važnije da netko dođe i obiđe Bokija nego ikakav novac. No, i to se rijetko događalo. Prema njihovim tvrdnjama, rijetko koji Bokijev ratni suborac sjetio bi se da ga obiđe", naveli su.

Boris Rajković preminuo je u 52. godini, a danas u 13 sati bit će pokopan na Gradskom groblju Bare u Sarajevu.