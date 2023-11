Preminuo glumac iz poznatih sapunica

Preminuo je Tyler Christopher Baker, najpoznatiji po ulogama u sapunicama General Hospital i Days of Our Lives. Imao je samo 50 godina. Glumac Maurice Benard potvrdio je vijest o smrti kolege.

Umro nakon srčanog udara

"S velikom tugom objavljujemo vijest o smrti Tylera Christophera. Preminuo je nakon srčanog udara u svom stanu u San Diegu", napisao je Tylerov dugogodišnji kolega, piše LA Times.

"Tyler je uistinu bio talentirani pojedinac koji je obasjavao ekran u svakoj sceni koju je izvodio. Uživao je donoseći radost svojim vjernim obožavateljima. Bio je draga duša i divan prijatelj svima koji su ga poznavali. Bio je zagovornik boljeg mentalnog zdravlja i liječenja ovisnosti te je govorio o svojoj borbi s bipolarnom depresijom i alkoholizmom. Shrvani smo gubitkom našeg dragog prijatelja te se molimo za njegovu djecu i oca", dodaje Benard.

Osvojio Emmyja, bio u braku s Evom Longorijom

Christopher je Nikolasa Cassadinea u američkoj sapunici General Hospital glumio od 1996. do 2016. Pojavio se u više od 1100 epizoda. Ta je njegova izvedba osvojila nagradu Emmy za izvanrednu glavnu ulogu, kao i više nominacija. Christopher je također glumio Stefana DiMeru u Days of Our Lives, od 2018. do 2019.

Christopher je od 2002. do 2004. bio u braku sa zvijezdom serije Očajne kućanice Evom Longorijom. Nakon toga je oženio novinarku Brienne Pedigo. Njihov brak trajao je od 2008. do 2021. Imali su dvoje djece, sina Greysuna i kćer Boheme.