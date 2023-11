Preminuo glumac iz hit-serija, imao je samo 36 godina

Pronađen je mrtav u spavaćoj sobi svog doma u gradu Fontana u južnoj Kaliforniji u nedjelju, objavio je TMZ. Njegov otac Michael potvrdio je Evanovu smrt. Dodao je da se njegov sin godinama bio ovisnik o drogama, ali mu je posljednjih godina bilo bolje i oporavljao se.

Bivši dječji glumac Evan Ellingson preminuo je u dobi od 35 godina. Glumac je bio najpoznatiji po radu s Davidom Carusom u TV seriji "CSI: Miami", s Kieferom Sutherlandom na "24", te s Cameron Diaz u filmu "My Sister's Keeper", piše Večernji list.

Pronađen je mrtav u spavaćoj sobi svog doma u gradu Fontana u južnoj Kaliforniji u nedjelju, objavio je TMZ.

Njegov otac Michael potvrdio je Evanovu smrt. Dodao je da se njegov sin godinama bio ovisnik o drogama, ali mu je posljednjih godina bilo bolje i oporavljao se.

- Obitelji se činilo da je glumac u posljednje vrijeme bolje pa je njegova smrt još veći šok za obitelj, kazao je njegov otac.

Uzrok smrti još nije poznat, a po riječima mrtvozornika, na tijelu preminulog glumca nema tragova nasilja.

Evanov stariji brat Austin Ellingson umro je od predoziranja drogom 2008. godine, navodi IMDB. Iza Evana je ostala kći Brooklynn koju je dobio iste godine. Njegova posljednja uloga bila je Kylea Harmona u epizodi "CSI: Miami" iz 2010. Pojavio se u ukupno 18 epizoda popularne kriminalističke serije.

Njegova prva glumačka uloga bila je u TV filmu iz 2001. "Living In Fear" u kojem je glumio 'mladog Chucka' s 12 godina. Zatim se pojavio kao mladi Luke Spencer u epizodi sapunice "General Hospital" iz 2001. godine. Od 2001. do 2002. glumio je u 10 epizoda TV serije Titus s Christopherom Titusom i Stacyem Keachom. Godine 2003. glumio je Adama u kratkom Rules Of The Game, a zatim je 2005. godine imao ulogu Benjamina Givensa u filmu "Confession", u kojem su glumili Pete Greene i Chris Pine.

Godine 2007. dobio je ulogu Josha Bauera, nećaka protuterorističkog agenta Kiefera Sutherlanda Jacka Bauera u trileru "24". Godine 2009. došao je do njegove velike uloge u "My Sister's Keeper" s Diaz. U "CSI: Miami" glumio je sina poručnika Davida Carusa Horatia Cainea i Julije Winston.

Evana su otkrili lovci na talente u skate parku, koji su mu ponudili da snimi svoju prvu reklamu. U intervjuu iz 2009. govorio je o svojim počecima.

- Nikad nisam imao isto iskustvo iz djetinjstva sa svojim prijateljima. Međutim, moje djetinjstvo je bilo cool. Bio sam zauzet radeći stvari koje volim. Nisam požalio jer sam rano otkrio svoju strast prema glumi, rekao je.