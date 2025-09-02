Preminuo glazbenik kojeg smo slušali na kultnom splitskom radiju

Preminuo je splitski glazbeni epidemiolog za birane vrste, Vjeran Stojanca Kika. Vijest o njegovoj smrti objavili su KLFM-a (community web radio) na kojem je Kiko bio jedan od glazbenih urednika i urednik portala.

Kiko je poznat po knjizi “Crtice iz podzemlja” u kojoj su posložene recenzije, glazbeni eseji i najava njegovih emisija.

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -

Stojanac je bio jedan od vodećih domaćih poznavatelja pop kulture od gornje polovice 20. stoljeća na ovamo, koji filigranski precizno i temeljito obrađuje svoje teme i aktere kao da je zanat učio među sovjetskim ili izraelskim obavještajcima.

Još kao srednjoškolac počeo je objavljivati pjesme i eseje u školskom časopisu Info Krik, a devedesetih kratke priče u sklopu časopisa Slon, glasila studenata Filozofskog fakulteta u Zadru. Jedan je od pokretača književnog fanzina Reful. U razdoblju 1997/1998. član je redakcije studentskog glasila Dišpet, dok je negdje u isto vrijeme jedan iz uredničkog trojca jedinog broja pamfleta (premalo je tu stranica da bi se zvalo časopisom) koji je u stvari bio glasilo splitske mladeži pri Hrvatskoj socijalno liberalnoj stranci (HSLS). U razdoblju od 2009. do 2014. uređuje glazbenu rubriku u riječkom kulturnom časopisu RE, te je godinama bio urednik i voditelj emisije eXit na kultnom splitskom radiju KL.