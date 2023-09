PREMINUO FRATAR Tužna vijest stiže iz splitske bolnice

Fra Mladen Jozić, član Franjevačke provincije Svetoga Križa – Bosne Srebrene, preminuo je u utorak 26. rujna 2023., okrijepljen svetim sakramentima, u Kliničkom bolničkom centru u Splitu.

Sveta misa i ispraćaj pokojnika je u četvrtak 28. rujna u crkvi u Svilaju u 17 sati. Sveta misa zadušnica i ukop na Plehanu u petak 29. rujna u 12 sati, izvijestila je Franjevačka informativna agencija.

Fra Mladen Jozić je rođen 1. lipnja 1962. godine u mjestu Koraće u Bosanskoj Posavini od oca Pavla i majke Anđe r. Pavlović. Osnovu školu pohađao je u rodnom mjestu od 1969. do 1977, a srednju školu u Franjevačkoj klasičnoj gimnaziji u Visokom od 1977. do 1981. godine. Teološki studij je započeo 1981. te dovršio 1988. na Franjevačkoj teologiji u Sarajevu, prenosi IKA.

Redovnički habit obukao je 15. srpnja 1981. u Donoj Tramošnici, a prve redovničke zavjete položio je 3. srpnja 1982. u Visokom. Svečane redovničke zavjete položio je 31. listopada 1987. u Sarajevu u ruke provincijala fra Luke Markešića. Sveti red đakonata primio je 29. studenog 1987. u Sarajevu, a sveti red prezbiterata 29. lipnja 1987. po rukama mons. Marka Jozinovića, vrhbosanskog nadbiskupa.

Nakon što je zaređen za svećenika fra Mladen je obnašao brojne službe u Franjevačkoj provinciji Bosni Srebrenoj i Vrhbosanskoj nadbiskupiji. Od 1988. do 1991. bio je u službi župnog vikara u župi Breške pokraj Tuzle. Od 1991. do 1997. bio je župni i samostanski vikar u župi i samostanu Tuzla. Tijekom svoga boravka u Tuzli od 1995. do 1997. obnašao je i službu ravnatelja Katoličkog školskog centra Sv. Franjo u Tuzli. Od 1997. do 2003. bio je župnik u župi Sivša, istovremeno obnašajući i službu definitora Bosne Srebrene od 1997. do 2003. Nakon toga vrši službu župnika u župi Breške od 2003. do 2006., a zatim službu župnika u susjednoj župi Šikara od 2006. do 2009. Od 2009. do 2016. bio je župnik u župi Potočani, a od 2016. pa sve do svoje smrti bio je župnikom u župi Svilaj.

Uz redovite pastoralne aktivnosti fra Mladen se na poseban način angažirao u prikladnom uređenju crkvenih građevina u svim župama u kojima je djelovao. Tako je u župi Sivša sa svojim župljanima obnovio župnu crkvu i tri filijale u vremenu od 1997. do 2003. Tijekom boravka u Tuzli u vremenu od 1995. do 1997. bio je uključen u pripremne radove za izgradnju Katoličkog školskog centra. Za vrijeme obavljanja župničke službe u Breškama uredio je filijalu u Doknju, a u župi Šikara dovršio uređenje svetište Gospe Lipničke. Također u župi Potočani uredio je župnu crkvu i kuću, a u Svilaju, svojoj posljednjoj župi, također je uspješno izvodio radove uređenja crkve i župne kuće.

Pokojni fra Mladen je bio skroman i samozatajan fratar koji je utrošio sav svoj život radeći ponajprije na dobrobit povjerenih mu duša, svoje Provincije i mjesne Crkve. Bio je fratar koji je ozbiljno shvatio te tako i živio redovničke zavjete koje je obećao pred Bogom, a ljudi koji su ga svakodnevno susretali u fratru krupnijega stasa lako su mogli prepoznati jednostavnu franjevačku dušu sa srcem djeteta.

Sveta misa i ispraćaj pokojnika je u četvrtak 28. rujna u crkvi u Svilaju u 17 sati. Sveta misa zadušnica i ukop na Plehanu u petak 29. rujna u 12 sati.