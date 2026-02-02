Preminuo dalmatinski kapetan Šime

Preminuo je Šime Gržan, umirovljeni zadarski kapetan duge plovidbe, slikar i koautor pjesme Jugo, u 96. godini života. Vijest o njegovoj smrti objavio je bivši urednik Zadarskog lista Nediljko Jusup na društvenim mrežama.

Iako su mu roditelji željeli drugačiju karijeru – majka svećeničku, otac za preciznog mehaničara – Gržan je pronašao svoj put na brodskim palubama. Nakon završene srednje i više Pomorske škole proveo je više od 47 godina ploveći svjetskim morima, gdje je stekao ogromno životno iskustvo.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Šime Gržan je svoj umjetnički talent usmjerio na slikanje i bilježenje doživljaja s putovanja. Imao je više samostalnih izložbi, a poznat je i kao vrstan glumac i pjesnik. Njegovo koautorstvo pjesme Jugo 2001. godine donijelo mu je glazbenu nagradu, a od prvog broja Zadarskog lista objavljivao je svoje putopise i zanimljive događaje.