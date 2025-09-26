Preminuo čovjek kojem je zbog ove izjave pljeskala cijela Hrvatska

“Ako ih tretiramo kao članove velike obitelji, onda je red da ih tako tretiramo i u poslu. Omogućili smo im da nedjelje provode s najmilijima”.

Izjavio je to Ivica Katavić, tadašnji predsjednik Upravog odbora križevačkog trgovačkog diva KTC-a, par tjedana uoči tog povijesno važnog 1. siječnja 2020. godine. Bila je to izjava kojoj je zapljeskala cijela Hrvatska. S razlogom.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Na taj je datum prvi i zasad jedini trgovački lanac u Hrvatskoj zauvijek zatvorio vrata svojih trgovina nedjeljom i praznicima. Ivica je bio rodonačelnik te odluke koju je snažno zastupao u javnosti. Ljudi će ga pamtiti po tome, ali ne samo po tome, piše Danica.hr.

Na žalost, jedan od čelnih ljudi KTC-a Ivica Katavić (58) preminuo je nakon teške bolesti i rastužio sve koji su ga barem malo poznavali. Sahrana će biti u petak u 15 sati na Gradskom groblju u Križevcima. Taj dan u tom gradu neće raditi niti jedan dućan KTC-a.

“Ivica Katavić odrastao je u Križevcima, gdje je završio osnovnu školu, a potom Srednju ekonomsku školu u Bjelovaru. Studij ekonomije završio je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu te stekao zvanje diplomiranog ekonomista.

Profesionalni put vezao je gotovo cijeli život uz obiteljski trgovački lanac KTC, gdje je svojim radom i vizijom dao snažan doprinos razvoju kompanije. Obnašao je niz upravljačkih funkcija, a posljednje godine bio je zamjenik predsjednika Nadzornog odbora KTC-a.

Uz poslovni angažman, Ivica Katavić bio je predsjednik Udruženja trgovine u Hrvatskoj gospodarskoj komori, i to u dva uzastopna mandata. U javnosti se posebno isticao kao jedan od najglasnijih zagovornika ograničavanja rada trgovina nedjeljom, uvjeren da je obiteljsko zajedništvo vrijednost koju treba štititi.

Njegova poslovna filozofija uvijek je počivala na uvjerenju da se korporativni uspjeh mora povezati s društvenom odgovornošću i brigom za zaposlenike. Bio je snažno prisutan i u lokalnoj zajednici – dugogodišnji predsjednik i pokrovitelj Rukometnog kluba KTC, bivši rukometaš te dopredsjednik Zajednice športskih udruga Križevci.

Kolege i suradnici pamtit će ga kao izuzetnog vođu, vizionara i čovjeka koji je svojim radom ostavio dubok trag u KTC-u i šire. Bio je suprug, otac troje djece, djed dvoje unučadi, a prije svega dobar čovjek”, rekli su u KTC-u.