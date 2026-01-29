Preminuo Božo Galić

Dugogodišnji vukovarsko- srijemski župan Božo Galić umro je u Vinkovcima u 74. godini života. Galić je Vukovarsko- srijemsku županiju vodio kroz četiri uzastopna mandata od 2005. do 2021.

"Božo nije bio samo političar - bio je čovjek od terena, inženjer koji je najbolje znao kako se gradi budućnost na temeljima zajedništva. Od obnove naših domova nakon rata, do borbe s poplavama i krizama, uvijek je bio prvi, pokazujući nam što znači istinska predanost i ljubav prema svome kraju", izvijestili su iz Vukovarsko- srijemske županije povodom Galićeve smrti.

Podsjetili su da je Božo Galić politički angažman počeo u Vinkovcima gdje je od 1997. do 2001. obnašao dužnost zamjenika gradonačelnika.

Nakon mandata državnog tajnika u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva (2004. – 2005.), Božo Galić preuzima kormilo Vukovarsko-srijemske županije, koju je kao župan vodio kroz četiri uzastopna mandata, sve do 2021.. U tri navrata biran je za predsjednika Hrvatske zajednice županija.

Detalji o komemoraciji i posljednjem ispraćaju bit će objavljeni naknadno, piše Net.hr.