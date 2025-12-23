Preminuo bivši napadač Dinama

U 71. godini, nakon duge bolesti, preminuo je Vasil Ringov, legendarni nogometaš Vardara i bivši napadač Dinama.

Rođen 17. travnja 1955. u Strumici, Ringov je deset sezona briljirao za Vardar, gdje je postigao 93 prvenstvena gola i drugi je najbolji strijelac u povijesti kluba, odmah iza Darka Pančeva. Dinamo je stigao 1983. godine, no u Zagrebu nije ostavio veći trag – odigrao je 12 ligaških utakmica i zabio tri gola. Čuveni "Brko" s brojem 11 bio je igrač staroga kova: atraktivan s loptom, pasivan bez nje, piše Sportklub. je stigao 1983. godine, no u Zagrebu nije ostavio veći trag – odigrao je 12 ligaških utakmica i zabio tri gola. Čuveni "Brko" s brojem 11 bio je igrač staroga kova: atraktivan s loptom, pasivan bez nje, piše Iz Dinama su potvrdili da su bili u kontaktu s njim tijekom bolesti, posebice bivši suigrač Velimir Zajec. Ringov je posljednjih godina imao ozbiljne zdravstvene probleme, uključujući umjetno koljeno i kuk.