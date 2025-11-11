Preminuo bivši košarkaš Splita

Preminuo je Michael Ray Richardson, legendarni američki košarkaš i jedan od prvih stranaca koji je nosio dres Splita. Imao je 70 godina, a vijest o njegovoj smrti objavio je njegov bivši klub New York Knicks.

Richardson je tijekom osamdesetih bio jedno od poznatijih imena NBA lige. U najjačoj svjetskoj ligi igrao je od 1978. do 1986. za New York Knickse, Golden State Warriorse i New Jersey Netse, te je čak četiri puta nastupio na All-Star utakmici. Na draftu 1978. izabran je kao četvrti ukupni izbor, a u karijeri je tri puta bio najbolji kradljivac lopti u NBA ligi i dva puta član najbolje obrambene petorke.

Iako je njegova NBA karijera prekinuta 1986. zbog problema s drogom, Richardson je nastavio igrati u Europi, gdje je proveo niz godina u Italiji i Francuskoj. Sezonu 1991./1992. pamtimo po njegovom dolasku u tadašnju Slobodnu Dalmaciju, aktualnog europskog prvaka, što ga je učinilo jednim od prvih američkih igrača u splitskom klubu.

Prema riječima njegova agenta, Richardsonu je nedavno dijagnosticiran rak prostate, bolest od koje je na kraju i preminuo.