Preminuo bivši igrač Dinama

Tužna vijest stiže iz Maksimira! Nakon duge i teške bolesti preminuo je legendarni igrač Dinama Rudolf Belin, i to samo dan prije svog 83. rođendana.

Radi se o jednom od najvećih igrača Dinama svih vremena koji je bio među ključnim akterima proslavljene generacije iz 1967. godine koja je osvojila Kup velesajamskih gradova.

"U dubokoj tuzi i boli javljamo da nas je napustio Rudolf 'Rudi' Belin, legendarni igrač i bivši trener našeg Dinama. Ostavio je neizbrisiv trag u povijesti kluba, ali i u srcima navijača i svih koji su ga poznavali. GNK Dinamo ovim putem izražava iskrenu sućut obitelji i najbližima. Dragi Rudi, zauvijek ćeš biti dio Dinamove obitelji. Nikada te nećemo zaboraviti", poručili su iz Dinama na službenim kanalima.

Rudolf Belin je rođen 4. studenog 1942. godine kao najmlađi od trojice braće. Najstariji, Roland, relativno je rano završio karijeru, dok je Bruno bio jedna od nogometnih zvijezda tadašnje lige i prvi Rudijev sportski, a i životni uzor. Nažalost, Bruno Belin s nepune je 33 godine stradao u prometnoj nesreći, prenosi Gol.hr.

Zabio ključan pogodak u Europi

Popularni Rudi je nogomet početo u igrati u zagrebačkom Jedinstvu, gdje se učlanio 1957. godine, a Dinamo ga je zamijetio na turniru repulika u Tuzli gdje je pak blistao u dresu mlade hrvatske reprezentacije.

Još kao junior isticao se sjajnim izvođenjem jedanaesteraca i slobodnih udaraca koji su mu bili svojesvrni zaštitni znak u karijeri. Za Dinamo je igrao gotovo na svim pozicijama.

U ožujku 1966. otišao je u vojsku, a momčadi se priključio u proljetnom dijelu natjecanja 1967. uoči povijesnih dvoboja protiv Juventusa u četvrtfinalu Kupa velesajamskih gradova.

Vjerojatno najvažniji pogodak u karijeri postigao je u uzvratnoj utakmici protiv Eintrachta u Zagrebu gdje su lovili Modri tri pogotka zaostatka iz prvoga ogleda. I upravo je Belin, udarcem s bijele točke u produžetku, u 102. minuti, hladnokrvno zatresao mrežu za konačnih 4:0 i povijesno slavlje.

Vodio Dinamo u tri navrata

Po završetku igračke karijere Belin je bio i prvi trener Dinama. Momčad je vodio u tri mandata, bio je i izbornik iračke reprezentacije 2002. godine pri čemu je posebnu pažnju javnosti privukao dvoboj protiv Irana na čijoj je klupi sjedio Miroslav Ćiro Blažević.

U Dinamu je igrao od 1959. do 1970. i pritom dogurao do dva finala Kupa velesajamskih gradova: 1963. ih je pobijedila Valencia, dok su 1967. osvojili trofej pobjedom protiv Leeds Uniteda. Osvojio je i pokal pobjednika Kupa 1963., 1965. i 1969.

U Dinamu je odigrao 410 utakmica postigavši 74 pogotka. Nastupao je i za belgijski Beerschot od 1970. do 1974. Za jugoslavensku je reprezentaciju odigrao 29 utakmica uz šest postignutih pogodaka, stoji na službenoj stranici Dinama.

Počivao u miru.